Сайт взломанная DedicateT

Обсуждение коттеджного строительства в Рязанской области.

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Jossalob
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Сегодня, 03:19

Сайт взломанная DedicateT

Сообщение Jossalob » Сегодня, 03:41

Исследователи обнаружили новую вредоносную капельницу под названием AndroMut из одной из печально известной группы APT TA505, чтобы удалить троянец удаленного доступа FlawedAmmyy с зараженного компьютера жертвы.

TA505 хакерская группа, как полагают, проживают в России и угрозы актеров из этой группы , участвующих в различных громких кибератак , включая печально известный Dridex , Locky вымогателей, ServHelper вредоносных программ, FlawedAmmyy, доставленных через вредоносные кампании по электронной почте.
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