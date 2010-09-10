Народная медицина
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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Народная медицина
Поможет ли она вылечить суставы? Я вот много раз видел по тв и читал в интернете, что травы хорошо помогают. Кто-то занимался таким видом самолечения?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Народная медицина
Мне народная медицина не помогла. Я конечно стала чувствовать себя легче после того как сбросила вес, и делала ванночки из трав. Но это было всего лишь кратковременное снятие боли. Каждый кто сталкивался с этой болезнью как никто лучше понимает, что такое обострение. Лично я очень тяжело его переношу и этой весной я впервые записалась на паравертебральную блокаду с дипроспаном. Мне сделали около 3 уколов, после которы снялось воспаление и практически исчезла эта ноющая, противная боль.
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