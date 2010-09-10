Народная медицина

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Николай86
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 22 июл 2019, 13:16

Народная медицина

Сообщение Николай86 » Сегодня, 08:52

Поможет ли она вылечить суставы? Я вот много раз видел по тв и читал в интернете, что травы хорошо помогают. Кто-то занимался таким видом самолечения?
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Народная медицина

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 13:50

Мне народная медицина не помогла. Я конечно стала чувствовать себя легче после того как сбросила вес, и делала ванночки из трав. Но это было всего лишь кратковременное снятие боли. Каждый кто сталкивался с этой болезнью как никто лучше понимает, что такое обострение. Лично я очень тяжело его переношу и этой весной я впервые записалась на паравертебральную блокаду с дипроспаном. Мне сделали около 3 уколов, после которы снялось воспаление и практически исчезла эта ноющая, противная боль.
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