Сообщение Максюта1 » Сегодня, 17:46

Мне например, народные средства при молочнице zppp-i-besplodie.ru тоже не помогли,я использоала спринцивание травами зверобоя, ромашки , календулы. А гинеколог не одобрил и сказал что это наооборот может принести больше вреда.