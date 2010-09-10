Сообщение LitvinA » Сегодня, 15:19

Мне тоже народная медицина в свое время помогла не плохо! В частности вариант с borovaya-matka-besplodie.ru боровой маткой при мастопатии помог! Хорошо что доктор поддержала и дала ощутить действие народных методов при моей болячке!