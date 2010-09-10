Народная медицина
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 69
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Народная медицина
Мне народная медицина не помогла. Я конечно стала чувствовать себя легче после того как сбросила вес, и делала ванночки из трав. Но это было всего лишь кратковременное снятие боли. Каждый кто сталкивался с этой болезнью как никто лучше понимает, что такое обострение. Лично я очень тяжело его переношу и этой весной я впервые записалась на паравертебральную блокаду с дипроспаном. Мне сделали около 3 уколов, после которы снялось воспаление и практически исчезла эта ноющая, противная боль.
Re: Народная медицина
Так это понятно, ведь с лишним весом ozhirenie-i-besplodie.ru любое заболевание будет лечению поддаваться намного хуже.
Re: Народная медицина
Мне например, народные средства при молочнице zppp-i-besplodie.ru тоже не помогли,я использоала спринцивание травами зверобоя, ромашки , календулы. А гинеколог не одобрил и сказал что это наооборот может принести больше вреда.
Re: Народная медицина
Мне тоже народная медицина в свое время помогла не плохо! В частности вариант с borovaya-matka-besplodie.ru боровой маткой при мастопатии помог! Хорошо что доктор поддержала и дала ощутить действие народных методов при моей болячке!
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