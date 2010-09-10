караоке кальян. Кроме того кальянная метро дмитровская. И еще караоке в москве недорого

Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.

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FluerApavaDeeboupeds
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 13 минут назад

караоке кальян. Кроме того кальянная метро дмитровская. И еще караоке в москве недорого

Сообщение FluerApavaDeeboupeds » 11 минут назад

Доброго дня, посетители сети!
Рекомендую интересный проект: http://iskrabar.ru - где попеть караоке. Затем кальянная на дмитровском шоссе. И еще караоке бар в москве.
Задача проекта бизнес ланч меню.
Желаю всем удачи.
Степан
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