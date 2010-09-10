караоке кальян. Кроме этого кальянная на дмитровском шоссе. И еще караоке в москве недорого

Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.

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FluerApavaDeeboupeds
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Сегодня, 04:58

караоке кальян. Кроме этого кальянная на дмитровском шоссе. И еще караоке в москве недорого

Сообщение FluerApavaDeeboupeds » Сегодня, 10:54

Привет Вам, уважаемые господа!
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Хорошего времени суток в сети.
Владимир
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