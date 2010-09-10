Переправы через Оку
Все, что связано с маршрутами проезда, дорожным покрытием и т.п. + приемы вождения
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Переправы через Оку
Здравствуйте, уважаемые жители Рязани и окрестностей!
Планируем велопоход на пару дней, старт из Рыбного, финиш в Рязани. Окончательного маршрута пока нет, но хотелось бы побывать в Константиново, Пощупово, Солотче.
Подскажите, пожалуйста, кто знает6
1) работают ли сейчас паромные переправы в Кузьминском, Пощупово, Новоселках? Какие из них на регулярной основе, на каких надо договариваться?
2) На участке берега Оки Константиново-Пощупово есть хорошие места для ночевок с палатками? Правда, ли что очень строго насчет костров?
Планируем велопоход на пару дней, старт из Рыбного, финиш в Рязани. Окончательного маршрута пока нет, но хотелось бы побывать в Константиново, Пощупово, Солотче.
Подскажите, пожалуйста, кто знает6
1) работают ли сейчас паромные переправы в Кузьминском, Пощупово, Новоселках? Какие из них на регулярной основе, на каких надо договариваться?
2) На участке берега Оки Константиново-Пощупово есть хорошие места для ночевок с палатками? Правда, ли что очень строго насчет костров?
1 сообщение • Страница 1 из 1
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