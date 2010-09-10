Сообщение orcdunaev » Сегодня, 13:13

Здравствуйте, уважаемые жители Рязани и окрестностей!

Планируем велопоход на пару дней, старт из Рыбного, финиш в Рязани. Окончательного маршрута пока нет, но хотелось бы побывать в Константиново, Пощупово, Солотче.

Подскажите, пожалуйста, кто знает6

1) работают ли сейчас паромные переправы в Кузьминском, Пощупово, Новоселках? Какие из них на регулярной основе, на каких надо договариваться?

2) На участке берега Оки Константиново-Пощупово есть хорошие места для ночевок с палатками? Правда, ли что очень строго насчет костров?