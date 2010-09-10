Кузовной ремонт автомобиля
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Кузовной ремонт автомобиля
Всем привет, буквально несколько дней назад, у меня случилась довольно сильная авария, слава богу нечего серьезного не произошло, но кузов все ровно пострадал, и теперь мне нужно его отремонтировать. Но для этого мне нужна помощь профессионалов. И я надеюсь вы мне дадите дельный совет в решении этого вопроса.
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