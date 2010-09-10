Кузовной ремонт автомобиля
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Кузовной ремонт автомобиля
Всем привет, буквально несколько дней назад, у меня случилась довольно сильная авария, слава богу нечего серьезного не произошло, но кузов все ровно пострадал, и теперь мне нужно его отремонтировать. Но для этого мне нужна помощь профессионалов. И я надеюсь вы мне дадите дельный совет в решении этого вопроса.
Re: Кузовной ремонт автомобиля
Доброго времени суток форумчане! Не могу к сожалению вам помочь в этом, так как не приходилось мне с этим сталкиваться. Ну было бы интересно послушать других. А вообще можно посмотреть по отзывам на форумах по региону, тут ведь форум не по направлению. Советую вам ещё в группах в контакте поискать, может там будут что.
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