Сообщение Sumail » Сегодня, 12:15

Привет бро, у меня как не странно недавно была такая же ситуация, и лично я по рекомендациям друзей обращался к этой компании Fluke Russia Потому как здесь работают высококвалифицированные профессионалы с довольно большим опытом роботы, кроме этого качество и скорость обслуживания там на довольно высоком уровне, да и цены на калибровку переборов и прочие услуги здесь вполне адекватны.