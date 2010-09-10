Калибровка преборов
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Калибровка преборов
Ребят, мне вот буквально вчера по работе сказали найти сервис для постоянного сотрудничества, который занимается калибровкой преборов.И дабы не сделать ошибку в выборе сервиса, я решил обратиться к вам, и я очень надеюсь что вы мне поможете в этом вопросе.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 47
- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30
Re: Калибровка преборов
Приветик, у меня лучший друг сталкивался с таким вопросом, я обязательно постораюсь вечером у него спросить, и подскажу вам.
Re: Калибровка преборов
Привет бро, у меня как не странно недавно была такая же ситуация, и лично я по рекомендациям друзей обращался к этой компании Fluke Russia Потому как здесь работают высококвалифицированные профессионалы с довольно большим опытом роботы, кроме этого качество и скорость обслуживания там на довольно высоком уровне, да и цены на калибровку переборов и прочие услуги здесь вполне адекватны.
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