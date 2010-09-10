Сообщение Meran » Сегодня, 14:44

Ребят, мне вот понадобился сервис, который занимается поставкой дизельного топлива. Но к сожалению мне так и не удалось найти сервис. который этим занимается, хотя я и искал довольно много. Так что ребят, давайте не будем игнорить мой вопрос, а все вместе его по обсуждаем, потому как он довольно актуален в наше время.