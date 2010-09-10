Дизельное топлива

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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Дизельное топлива

Сообщение Meran » Сегодня, 14:44

Ребят, мне вот понадобился сервис, который занимается поставкой дизельного топлива. Но к сожалению мне так и не удалось найти сервис. который этим занимается, хотя я и искал довольно много. Так что ребят, давайте не будем игнорить мой вопрос, а все вместе его по обсуждаем, потому как он довольно актуален в наше время.
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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Re: Дизельное топлива

Сообщение BlackFury » 28 минут назад

Приветик! Моя сестра где то покупала в прошлом месяце....могу спросить у нее, тоже увлекается интернет покупками...только тут и покупает что не попадя..а потом доставки ждет неделями...хотя она покупает намного дешевле чем мы....и услуги только через инет оформляет и заказывает, в общем век технологий))) что тут скажешь))) а по мне так лучше пройтись и выбрать в живую))) кому что!!!
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