Грузоперевозки

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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Грузоперевозки

Сообщение oleg2002209 » 28 июл 2019, 14:46

Здравствуйте, мне вот нужно перевезти в другой город товар и я вот не знаю кто этим занимается и мои знакомы тоже не знают и я решил написать вам в надежде что вы мне поможете.
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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 80
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Re: Грузоперевозки

Сообщение Sumail » 28 июл 2019, 18:10

Ну для начала вам нужно поспрашивать у своих друзей, которые живут по близости, наверняка они что то но скажут вам по этому вопросу.
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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Re: Грузоперевозки

Сообщение Dendi1 » 29 июл 2019, 11:44

У меня есть опыт взаимодействия с транспортной компанией, которая занимается грузоперевозками при переездах. Мне вот нужно было перевезти на новую квартиру в Симферополе всю мебель и вещи. Обращалась я за услугой переезда в компанию https://xn--24-6kcadnw.xn--p1ai . И осталась довольна оказанными услугами, потому что машина была подана своевременно и грузчики работали очень быстро и аккуратно.
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Kyper
Гость RZN.info
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 08 окт 2011, 18:47

Re: Грузоперевозки

Сообщение Kyper » Сегодня, 12:05

А как обстоят дела сейчас с доставкой грузов из Китая, где лучше делать таможенное оформление. К примеру здесь http://china-line.ru делают через Маньчжурию. Насколько это выгодно?
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