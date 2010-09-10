Грузоперевозки
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 74
- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30
Грузоперевозки
Здравствуйте, мне вот нужно перевезти в другой город товар и я вот не знаю кто этим занимается и мои знакомы тоже не знают и я решил написать вам в надежде что вы мне поможете.
Re: Грузоперевозки
Ну для начала вам нужно поспрашивать у своих друзей, которые живут по близости, наверняка они что то но скажут вам по этому вопросу.
Re: Грузоперевозки
У меня есть опыт взаимодействия с транспортной компанией, которая занимается грузоперевозками при переездах. Мне вот нужно было перевезти на новую квартиру в Симферополе всю мебель и вещи. Обращалась я за услугой переезда в компанию https://xn--24-6kcadnw.xn--p1ai . И осталась довольна оказанными услугами, потому что машина была подана своевременно и грузчики работали очень быстро и аккуратно.
Re: Грузоперевозки
А как обстоят дела сейчас с доставкой грузов из Китая, где лучше делать таможенное оформление. К примеру здесь http://china-line.ru делают через Маньчжурию. Насколько это выгодно?
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