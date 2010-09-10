Сообщение Sumail » Сегодня, 14:47

Здравствуйте,я хотел бы себе приобрести хорошую мебель в дом.Но в наших местных магазинах я не нашел качественную мебель,да и цены кусаются .Ребят подскажите мне кампанию у которой есть большой выбор диванов и кроватей,буду вам очень благодарен )