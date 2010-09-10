Мебель
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Мебель
Здравствуйте,я хотел бы себе приобрести хорошую мебель в дом.Но в наших местных магазинах я не нашел качественную мебель,да и цены кусаются .Ребят подскажите мне кампанию у которой есть большой выбор диванов и кроватей,буду вам очень благодарен )
Re: Мебель
в офлайн магазинах я так понимаю вы не нашли, а в интернете вообще смотрели?
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