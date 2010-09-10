Мебель
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Мебель
Здравствуйте,я хотел бы себе приобрести хорошую мебель в дом.Но в наших местных магазинах я не нашел качественную мебель,да и цены кусаются .Ребят подскажите мне кампанию у которой есть большой выбор диванов и кроватей,буду вам очень благодарен )
Re: Мебель
в офлайн магазинах я так понимаю вы не нашли, а в интернете вообще смотрели?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 47
- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30
Re: Мебель
Вообще, нужно заказывать мебель, её вам будут делать, но это выйдет слишком дорого. Но есть интернет, в котором можно заказать мебель. Её и сделают быстрее и выйдет дешевле. Есть много разных сервисов, но я всё же заказывал с сервиса http://eldomebel.ru к тому же ещё и расписано всё подробно и разборчиво))
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