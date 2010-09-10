Как подготовить ребенка к школе?

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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Как подготовить ребенка к школе?

Сообщение Noone » Сегодня, 14:48

Как подготовить ребенка к школе? И морально и конечно же подтянуть знания, лучше дома или с репетитором?
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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Re: Как подготовить ребенка к школе?

Сообщение Meran » 19 минут назад

А как насчет того чтоб посмотреть в интернете похожие запросы, я уверен что вы найдете ответ на свой вопрос.
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