Как подготовить ребенка к школе?
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Как подготовить ребенка к школе?
Как подготовить ребенка к школе? И морально и конечно же подтянуть знания, лучше дома или с репетитором?
Re: Как подготовить ребенка к школе?
А как насчет того чтоб посмотреть в интернете похожие запросы, я уверен что вы найдете ответ на свой вопрос.
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