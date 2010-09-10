Сообщение Dendi1 » Сегодня, 14:49

Привет всем, вот хочу помочь своей подруге, дело в том , что она хочет губы больше, но она не знает где могут сделать качественно и не сильно дорого, везде искали но так и ничего годного не нашли, так что я надеюсь, что вы мне поможете.