Сложно ли открыть свой магазин в интернете?
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Сложно ли открыть свой магазин в интернете?
Продаю товары различные, все документы имеются, есть свой магазин в оффлайне, есть ли резон открывать в интернет сети?
Re: Сложно ли открыть свой магазин в интернете?
Доброго дня или вечер!! ))) у кого как ))) а у нас ночь ((( Никогда не искали подобные товары через интернет..и даже не понимаю тех кто ищет...у нас тут рядом все в шаговой доступности, я думаю что товары такого типа есть у каждого в городе, да где угодно хоть в глубокой деревне он живет, может просто вы сто лет с дому не выходите?
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