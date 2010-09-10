Сообщение oleg2002209 » Сегодня, 14:51

Добрый день, я вот все таки решил заменить на даче старые окна на пластиковые, так как там зимой очень холодно даже отопление не спасает, но теперь мне нужно найти компанию, которая собственно и занимается поставкой и желательно установкой пластиковых окон, и я поэтому к вам и пришел и я надеюсь вы мне поможете.