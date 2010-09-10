Кузовной ремонт Land Rover в Москве
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Кузовной ремонт Land Rover в Москве
Всем привет, вот буквально несколько дней назад у меня случилась очень серьезная авария. в ходе которой сильно пострадал только кузов, что меня очень обрадовало. но все же, мне его тоже нужно сделать, так как не красиво смотрится моя машина с поломанным кузовом, но для этого мне нужно найти профессионалов, который собственно этим занимаются. И я надеюсь вы мне поможете в этом вопросе, заранее спасибо.
Re: Кузовной ремонт Land Rover в Москве
Ну у меня в городе таких компаний очень много, хотя я живу в обычном городке Московской области, неужели у вас нет ни одной компании, которая этим занимается?
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