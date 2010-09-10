Кузовной ремонт Land Rover в Москве

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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Кузовной ремонт Land Rover в Москве

Сообщение BlackFury » Вчера, 14:51

Всем привет, вот буквально несколько дней назад у меня случилась очень серьезная авария. в ходе которой сильно пострадал только кузов, что меня очень обрадовало. но все же, мне его тоже нужно сделать, так как не красиво смотрится моя машина с поломанным кузовом, но для этого мне нужно найти профессионалов, который собственно этим занимаются. И я надеюсь вы мне поможете в этом вопросе, заранее спасибо.
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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Re: Кузовной ремонт Land Rover в Москве

Сообщение Noone » Вчера, 18:19

Ну у меня в городе таких компаний очень много, хотя я живу в обычном городке Московской области, неужели у вас нет ни одной компании, которая этим занимается?
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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Re: Кузовной ремонт Land Rover в Москве

Сообщение Meran » Сегодня, 12:20

У меня не Ровер, у меня Инфинити и тоже получилось так что на днях жена стукнулась, ничего страшного но как говорится эстетика нарушена, тем более я собирался менять автомобиль, этот продать, а себе взять другое что-то, а мятую машину сложнее реализовать на авторынке, так я ее сюда загнал на ЗетАвто http://zet-avto.ru/remont-avto/opel/svo ... zhidkosti/
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