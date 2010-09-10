Что сделать с мебелью?

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

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Пантерка
Гость RZN.info
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 20:54

Что сделать с мебелью?

Сообщение Пантерка » 59 минут назад

Доброго всем дня. Я с таким вопросом. Ремонт дома делать начинаем, и вот вопрос - куда бы мебель девать на это время? А то если оставить, то боюсь, что запачкают
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