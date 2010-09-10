Что сделать с мебелью?
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
Модераторы: Колхозник, Модераторы FORUM.RZN.info
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Что сделать с мебелью?
Доброго всем дня. Я с таким вопросом. Ремонт дома делать начинаем, и вот вопрос - куда бы мебель девать на это время? А то если оставить, то боюсь, что запачкают
Re: Что сделать с мебелью?
Ну не знаю. Мы дома все оставили и никаких проблем. Просто упаковали все плотно тряпками всякими и всем в этом роде. И норм. Только мешалась, конечно..
Re: Что сделать с мебелью?
Если краска капнет, то она может через эту самую тряпку просочиться без проблем. Так что очень не рекомендую так рисковать. Куда проще арендовать склад и туда все вывезти: https://www.safe-box.ru
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