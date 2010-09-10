Что сделать с мебелью?

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

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Пантерка
Гость RZN.info
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 20:54

Что сделать с мебелью?

Сообщение Пантерка » 28 июл 2019, 21:32

Доброго всем дня. Я с таким вопросом. Ремонт дома делать начинаем, и вот вопрос - куда бы мебель девать на это время? А то если оставить, то боюсь, что запачкают
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Хойя
Гость RZN.info
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 05 дек 2016, 22:20

Re: Что сделать с мебелью?

Сообщение Хойя » 29 июл 2019, 00:04

Ну не знаю. Мы дома все оставили и никаких проблем. Просто упаковали все плотно тряпками всякими и всем в этом роде. И норм. Только мешалась, конечно..
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Raduznaya
Гость RZN.info
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 22:42

Re: Что сделать с мебелью?

Сообщение Raduznaya » 29 июл 2019, 12:59

Если краска капнет, то она может через эту самую тряпку просочиться без проблем. Так что очень не рекомендую так рисковать. Куда проще арендовать склад и туда все вывезти: https://www.safe-box.ru
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Donnaric
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Сегодня, 14:34
Откуда: Bermuda
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Что сделать с мебелью

Сообщение Donnaric » Сегодня, 15:43

Я самостоятельная женщина, живу одна, поэтому подсказать по проведению ремонта мне некому...но я рискнула...обратилась в ООО «Корант»...приехал менеджер. Очень подробно мне все объяснил, подсказал разные варианты, даже посоветовал, как удешевить некоторые виды работ, я была поражена, что еще существуют такие честные люди Я очень, очень довольна результатами работ. Сейчас моя ванная в идеальном состоянии...сейчас рекомендую эту фирму всем своим подругам

ИзображениеС уважением!
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