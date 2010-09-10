бар на Дмитровской. Далее кафе флакон. И еще кафе на Дмитровской

Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.

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Jemounsom
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 33 минуты назад

бар на Дмитровской. Далее кафе флакон. И еще кафе на Дмитровской

Сообщение Jemounsom » 26 минут назад

Доброго времен суток, сетевой народ!
Посетите любопытный вебсайт: http://iskrabar.ru - караоке на Бутырской. Конечно ресторан флакон. И понятно кафе на Дмитровскойресторан на Дмитровской.
Специализация сайта п»їCРІР°РґСЊР±Р° РЅР° РІРµСЂР°РЅРґРµ.
Хорошего времени суток в сети.
Дмитрий
Valtteerfeda
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