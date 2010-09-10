Сообщение Dendi1 » Вчера, 14:09

Всем привет, мне вот буквально вчера сказали найти компанию, которая занимается сдачей в аренду манипулятора, и дабы не сделать ошибку я и обратился к вам и я очень надеюсь что вы мне поможете в данном вопросе.