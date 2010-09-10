Аренда манипулятора
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Аренда манипулятора
Всем привет, мне вот буквально вчера сказали найти компанию, которая занимается сдачей в аренду манипулятора, и дабы не сделать ошибку я и обратился к вам и я очень надеюсь что вы мне поможете в данном вопросе.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 49
- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30
Re: Аренда манипулятора
Я вот что-то вообще ни когда не слышал о таких фирмах которые работают в этой сфере, если что-то узнаю, обязательно сообщу.
Re: Аренда манипулятора
Если по Москве, то рекомендую ребят из https://nauslugah.ru/. У них мы заказывали услуги манипулятора. Машина мощная, функциональная, водитель умелый - не было ни задержек, ни проблем никаких с ним. По оплате никаких нюансов и непредвиденных расходов не возникало, что приятно порадовало.
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