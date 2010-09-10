Аренда манипулятора

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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 213
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Аренда манипулятора

Сообщение Dendi1 » 29 июл 2019, 14:09

Всем привет, мне вот буквально вчера сказали найти компанию, которая занимается сдачей в аренду манипулятора, и дабы не сделать ошибку я и обратился к вам и я очень надеюсь что вы мне поможете в данном вопросе.
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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 204
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Re: Аренда манипулятора

Сообщение Sumail » 30 июл 2019, 19:09

Если по Москве, то рекомендую ребят из https://nauslugah.ru/. У них мы заказывали услуги манипулятора. Машина мощная, функциональная, водитель умелый - не было ни задержек, ни проблем никаких с ним. По оплате никаких нюансов и непредвиденных расходов не возникало, что приятно порадовало.
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Максюта1
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 01 июн 2019, 08:57

Re: Аренда манипулятора

Сообщение Максюта1 » Вчера, 18:35

А нам на фирму нужно бульдозер арендовать где это лучше сделать?
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staspavlov777
Гость RZN.info
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
Откуда: Россия, Рязань
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Re: Аренда манипулятора

Сообщение staspavlov777 » Вчера, 23:19

Мы недавно тоже выбирали вариант относительно аренды бульдозера https://express-tehbud.com/arenda-spets ... -buldozera Сразу скажу, что вроде и город большой, а вот предложений по аренде не так и много, а если и есть так условия не очень. Хорошо, что нам посоветовали эту компании рискнули и все оформили, понравилось сотрудничать, все четко, как в договоре указано.
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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