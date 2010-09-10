Сообщение BlackFury » Вчера, 22:40

Доброго дня или вечер!! ))) у кого как ))) а у нас ночь ((( Никогда не искали подобные товары через интернет..и даже не понимаю тех кто ищет...у нас тут рядом все в шаговой доступности, я думаю что товары такого типа есть у каждого в городе, да где угодно хоть в глубокой деревне он живет, может просто вы сто лет с дому не выходите?