Бассейн

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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Бассейн

Сообщение Meran » Вчера, 14:13

Видел где-то на форуме бассейн круглый с отделкой под дерево. Такой красивый, может подскажете что за модель и где купить в нашем городе. Сборный вроде бы.
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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Re: Бассейн

Сообщение BlackFury » Вчера, 22:40

Доброго дня или вечер!! ))) у кого как ))) а у нас ночь ((( Никогда не искали подобные товары через интернет..и даже не понимаю тех кто ищет...у нас тут рядом все в шаговой доступности, я думаю что товары такого типа есть у каждого в городе, да где угодно хоть в глубокой деревне он живет, может просто вы сто лет с дому не выходите?
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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Re: Бассейн

Сообщение Noone » 57 минут назад

У меня бассейн тоже теперь есть, у вас кто его делал? Мне эта фирма они давно бассейнами занимаются http://abt.ru.com сделали очень хорошо, семья у нас большая нам нужен был свой миниаквапарк и теперь наша мечта осуществилась
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