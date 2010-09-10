Бассейн

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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 217
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Бассейн

Сообщение Meran » 29 июл 2019, 14:13

Видел где-то на форуме бассейн круглый с отделкой под дерево. Такой красивый, может подскажете что за модель и где купить в нашем городе. Сборный вроде бы.
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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 206
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Re: Бассейн

Сообщение BlackFury » 29 июл 2019, 22:40

Доброго дня или вечер!! ))) у кого как ))) а у нас ночь ((( Никогда не искали подобные товары через интернет..и даже не понимаю тех кто ищет...у нас тут рядом все в шаговой доступности, я думаю что товары такого типа есть у каждого в городе, да где угодно хоть в глубокой деревне он живет, может просто вы сто лет с дому не выходите?
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Alisik
Гость RZN.info
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 16:38

Re: Бассейн

Сообщение Alisik » Сегодня, 14:46

Я тоже хочу на даче сделать большой бассейн. Пока не определилась, будем его строить или все же готовый покупать.
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