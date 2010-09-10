Бассейн
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Бассейн
Видел где-то на форуме бассейн круглый с отделкой под дерево. Такой красивый, может подскажете что за модель и где купить в нашем городе. Сборный вроде бы.
Re: Бассейн
Доброго дня или вечер!! ))) у кого как ))) а у нас ночь ((( Никогда не искали подобные товары через интернет..и даже не понимаю тех кто ищет...у нас тут рядом все в шаговой доступности, я думаю что товары такого типа есть у каждого в городе, да где угодно хоть в глубокой деревне он живет, может просто вы сто лет с дому не выходите?
Re: Бассейн
Я тоже хочу на даче сделать большой бассейн. Пока не определилась, будем его строить или все же готовый покупать.
Re: Бассейн
Мы семьей длительное время мечтали о большом и красивом бассейне у нас на участке возле жома. Все же решили на его приобретение. Нашли хороший интернет - магазин https://kanash.intexregion.ru/bassejny_dlya_dachi , где заказали большой бассейн . Много положительных отзывов об это магазине, у них качество хорошее, да и все необходимое для обслуживания в наличии имеется.
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