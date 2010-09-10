Мебель в кухню.

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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Мебель в кухню.

Сообщение oleg2002209 » 38 минут назад

У нас скоро в кухне закончится ремонт и я хочу установить туда новую мебель, только вначале ее нужно купить. Подскажите, где можно посмотреть, где вы покупали? какие сейчас расценки?
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