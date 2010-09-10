Мебель в кухню.
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 49
- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30
Мебель в кухню.
У нас скоро в кухне закончится ремонт и я хочу установить туда новую мебель, только вначале ее нужно купить. Подскажите, где можно посмотреть, где вы покупали? какие сейчас расценки?
Re: Мебель в кухню.
Ну честно говоря я в этих делах не спец, но мне кажется что вам нужно обратиться к профессионалам.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость