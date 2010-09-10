Мебель в кухню.

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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Мебель в кухню.

Сообщение oleg2002209 » Вчера, 14:14

У нас скоро в кухне закончится ремонт и я хочу установить туда новую мебель, только вначале ее нужно купить. Подскажите, где можно посмотреть, где вы покупали? какие сейчас расценки?
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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Re: Мебель в кухню.

Сообщение Sumail » Вчера, 22:42

Ну честно говоря я в этих делах не спец, но мне кажется что вам нужно обратиться к профессионалам.
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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Re: Мебель в кухню.

Сообщение Dendi1 » 51 минуту назад

Привет, я по себе знаю что выбрать мебель для кухни достаточно трудно, и лично я покупал для своей кухни мебель когда делал ремонт там на сайт https://meb96.ru Так как там есть мебель буквально под все дизайны, а их качество вполне соотвествует цене
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