Сообщение oleg2002209 » 29 июл 2019, 14:14

У нас скоро в кухне закончится ремонт и я хочу установить туда новую мебель, только вначале ее нужно купить. Подскажите, где можно посмотреть, где вы покупали? какие сейчас расценки?