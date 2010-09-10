Мебель в кухню.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 77
- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30
Мебель в кухню.
У нас скоро в кухне закончится ремонт и я хочу установить туда новую мебель, только вначале ее нужно купить. Подскажите, где можно посмотреть, где вы покупали? какие сейчас расценки?
Re: Мебель в кухню.
Ну честно говоря я в этих делах не спец, но мне кажется что вам нужно обратиться к профессионалам.
Re: Мебель в кухню.
Привет, я по себе знаю что выбрать мебель для кухни достаточно трудно, и лично я покупал для своей кухни мебель когда делал ремонт там на сайт https://meb96.ru Так как там есть мебель буквально под все дизайны, а их качество вполне соотвествует цене
Re: Мебель в кухню.
Я бы вам порекомендовал мебель в кухню делать только под заказ, ведь только таким способом вы сделаете идеальную и максимально функциональную кухню. Если вы сомневаетесь, то вот можете узнать из
этой статьи про все преимущества кухни на заказ - https://o-remonte.com/v-chem-preimushhestvo-kukhni-na-zakaz/ и вы поймете, что для вас это лучший вариант.
этой статьи про все преимущества кухни на заказ - https://o-remonte.com/v-chem-preimushhestvo-kukhni-na-zakaz/ и вы поймете, что для вас это лучший вариант.
4 сообщения • Страница 1 из 1
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