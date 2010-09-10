Строительство дома

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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Строительство дома

Сообщение BlackFury » 37 минут назад

Привет, хочу построить себе дом, так как у меня есть земля, а она просто простаивается, и я решил строить дом, но вот не знаю кого нанять, если вы вдруг знаете людей которые смогут хорошо построить информируйте меня.
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