Строительство дома
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Строительство дома
Привет, хочу построить себе дом, так как у меня есть земля, а она просто простаивается, и я решил строить дом, но вот не знаю кого нанять, если вы вдруг знаете людей которые смогут хорошо построить информируйте меня.
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя