Строительство дома

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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Строительство дома

Сообщение BlackFury » Вчера, 14:15

Привет, хочу построить себе дом, так как у меня есть земля, а она просто простаивается, и я решил строить дом, но вот не знаю кого нанять, если вы вдруг знаете людей которые смогут хорошо построить информируйте меня.
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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Re: Строительство дома

Сообщение Noone » Вчера, 22:44

Ну я даже не знаю кто этим занимается у себя в городе я вроде бы не слышал про такие компании, может вам посмотреть в интернете хорошо, думаю у вас получится найти то что нужно.
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