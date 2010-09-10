Строительство дома
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Строительство дома
Привет, хочу построить себе дом, так как у меня есть земля, а она просто простаивается, и я решил строить дом, но вот не знаю кого нанять, если вы вдруг знаете людей которые смогут хорошо построить информируйте меня.
Re: Строительство дома
Ну я даже не знаю кто этим занимается у себя в городе я вроде бы не слышал про такие компании, может вам посмотреть в интернете хорошо, думаю у вас получится найти то что нужно.
Re: Строительство дома
Мы решили родителей перевезти поближе и заказывали им строительство дома тут https://snipo.ru здесь есть как и готовые дома так строительство под ключ.Я у себя в Нижнем Новгороде строил ,они мне помогли. Построили быстро,качественно и по цене вышло не особо дорого со всеми скидками и акциями.Проконсультируйтесь у них и уже сделаете выводы)
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