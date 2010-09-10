Строительство дома

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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Строительство дома

Сообщение BlackFury » 29 июл 2019, 14:15

Привет, хочу построить себе дом, так как у меня есть земля, а она просто простаивается, и я решил строить дом, но вот не знаю кого нанять, если вы вдруг знаете людей которые смогут хорошо построить информируйте меня.
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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Re: Строительство дома

Сообщение Noone » 29 июл 2019, 22:44

Ну я даже не знаю кто этим занимается у себя в городе я вроде бы не слышал про такие компании, может вам посмотреть в интернете хорошо, думаю у вас получится найти то что нужно.
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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 81
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Re: Строительство дома

Сообщение Meran » 30 июл 2019, 21:33

Мы решили родителей перевезти поближе и заказывали им строительство дома тут https://snipo.ru здесь есть как и готовые дома так строительство под ключ.Я у себя в Нижнем Новгороде строил ,они мне помогли. Построили быстро,качественно и по цене вышло не особо дорого со всеми скидками и акциями.Проконсультируйтесь у них и уже сделаете выводы)
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gtaa
Гость RZN.info
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 25 июл 2019, 09:34

Re: Строительство дома

Сообщение gtaa » 53 минуты назад

Собираетесь ли вы строить? Вам нужен душевой бак? Я оставляю вам хорошее место с большим количеством танков, хорошим качеством и ценой.
https://www.dnrplastbak.com/product-cat ... lya-dusha/
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