Установка домофона
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Установка домофона
Всем привет, мне вот срочно нужен проверенный сервис, который занимается установкой домофона. Мне к сожалению так и не удалось найти сервис, который этим занимается.Поэтому ребят, кто знает к кому можно обратиться в такой ситуации, подскажите мне, я буду очень благодарен.
Re: Установка домофона
я даже не представляю сколько будет такая услуга стоить, точно не дешево))))
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 50
- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30
Re: Установка домофона
Вообще это у вас очень хорошие идеи очень важно знать кто пришел к вам в гости Вдруг это какие-то грабители или какие-то подозрительные люди, для того чтобы видеть кто идет в гости Кто стучится в дверь нужно установить видеодомофон чтобы всё видеть через видео, рекомендую купить его тут https://engineering1.ru
3 сообщения • Страница 1 из 1
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