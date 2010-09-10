Установка домофона

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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Установка домофона

Сообщение Sumail » Вчера, 14:16

Всем привет, мне вот срочно нужен проверенный сервис, который занимается установкой домофона. Мне к сожалению так и не удалось найти сервис, который этим занимается.Поэтому ребят, кто знает к кому можно обратиться в такой ситуации, подскажите мне, я буду очень благодарен.
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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Re: Установка домофона

Сообщение Dendi1 » Вчера, 22:46

я даже не представляю сколько будет такая услуга стоить, точно не дешево))))
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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Re: Установка домофона

Сообщение oleg2002209 » 28 минут назад

Вообще это у вас очень хорошие идеи очень важно знать кто пришел к вам в гости Вдруг это какие-то грабители или какие-то подозрительные люди, для того чтобы видеть кто идет в гости Кто стучится в дверь нужно установить видеодомофон чтобы всё видеть через видео, рекомендую купить его тут https://engineering1.ru
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