Реклама на транспорте

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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Реклама на транспорте

Сообщение Noone » Вчера, 14:16

Всем привет, мне вот совсем недавно по работе сказали найти сервис, который занимается рекламой в транспорте. Но к сожалению мне так и не удалось найти сервис. который этим занимается, хотя я и искал довольно много. Поэтому ребят, если вы уже сталкивались в подобных ситуациях, поделитесь своим опытом, по поводу решение данного вопроса.
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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Re: Реклама на транспорте

Сообщение Meran » Вчера, 22:48

Приветик, у меня лучший друг сталкивался с таким вопросом, я обязательно постораюсь вечером у него спросить, и подскажу вам.
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