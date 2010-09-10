Сообщение Noone » Вчера, 14:16

Всем привет, мне вот совсем недавно по работе сказали найти сервис, который занимается рекламой в транспорте. Но к сожалению мне так и не удалось найти сервис. который этим занимается, хотя я и искал довольно много. Поэтому ребят, если вы уже сталкивались в подобных ситуациях, поделитесь своим опытом, по поводу решение данного вопроса.