Сообщение Meran » 33 минуты назад

Доброго времени суток, мне вот совсем недавно по работе сказали найти сервис для постоянного сотрудничества, который занимается отслеживанием звонков. Но в результате долгих поисков в интернете, я так и не нашел сервис, который этим занимается. Так что ребят, если вам что то известно по этой теме. то дайте мне знать, мне будет интересно вас послушать.