Отслеживание звонков

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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Отслеживание звонков

Сообщение Meran » Вчера, 14:18

Доброго времени суток, мне вот совсем недавно по работе сказали найти сервис для постоянного сотрудничества, который занимается отслеживанием звонков. Но в результате долгих поисков в интернете, я так и не нашел сервис, который этим занимается. Так что ребят, если вам что то известно по этой теме. то дайте мне знать, мне будет интересно вас послушать.
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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Re: Отслеживание звонков

Сообщение BlackFury » Вчера, 22:46

Привет друг, в крайнем случае можно спросить на специальных вопросниках, есть такие сайты где только спрашивают и отвечают, думаю там больше шансов.
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