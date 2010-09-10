Отслеживание звонков
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Отслеживание звонков
Доброго времени суток, мне вот совсем недавно по работе сказали найти сервис для постоянного сотрудничества, который занимается отслеживанием звонков. Но в результате долгих поисков в интернете, я так и не нашел сервис, который этим занимается. Так что ребят, если вам что то известно по этой теме. то дайте мне знать, мне будет интересно вас послушать.
Re: Отслеживание звонков
Привет друг, в крайнем случае можно спросить на специальных вопросниках, есть такие сайты где только спрашивают и отвечают, думаю там больше шансов.
Re: Отслеживание звонков
Насколько мне известно вот здесь отслеживанием звонков занимается эта компания https://alloka.ru Сам недавно к ним обращался, и лично мне очень понравилось качество обслуживания, кроме этого цены на отслеживания звонков там были весьма доступные, так что думаю они и вам помогут.
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