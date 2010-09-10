тренировки по боксу. Кроме этого бокс во москве . И напоследокшкола бокса москва

Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
FleviapsPneutsplaunk
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Сегодня, 01:11

тренировки по боксу. Кроме этого бокс во москве . И напоследокшкола бокса москва

Сообщение FleviapsPneutsplaunk » Сегодня, 01:13

Привет, друзья!
Взгляните на симпатичный сайт: http://boxing-art.ru - тренер по боксу. Кроме того бокс во москве .И наконецшкола бокса москва.
Тема вебресурса тренер по боксу. Кроме этого обучение боксу.И наконецшкола бокса москва..
Как будто на должном уровне.
Хорошего времени суток, друзья.
Борис
Urbareebax
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Частные объявления (KomuChego.ru)»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость