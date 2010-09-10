Как я купил литые диски

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gosbon74
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Сегодня, 00:53

Как я купил литые диски

Сообщение gosbon74 » Сегодня, 01:44

Отношусь ответственно к выбору любой запчасти для своего авто. Так вот, если вам требуется недорого, но качество хорошее, то загляните туда дискиплюс . Обращался туда пару раз, чтобы обновить себе диски.
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