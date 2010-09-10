Ремонт

Строим сами. Обсуждаем подрядчиков, материалы, сметы, технологии строительства, проекты.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Raduznaya
Гость RZN.info
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 22:42

Ремонт

Сообщение Raduznaya » Сегодня, 12:38

Доброго всем дня. Мы собираемся ремонт делать, но вот какой вопрос возник. Куда бы на это время мебель девать. Была бы двушка - просто в другую комнаты бы вынесли. Но у нас однокомнатная. И что делать?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Пантерка
Гость RZN.info
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 20:54

Re: Ремонт

Сообщение Пантерка » 59 минут назад

Мы ничего никуда не вывозили. Просто упаковывали всю мебель старыми простынями, пледами. И вроде все нормально обошлось - не запачкали ничего
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Частное строительство»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей