Ремонт
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Ремонт
Доброго всем дня. Мы собираемся ремонт делать, но вот какой вопрос возник. Куда бы на это время мебель девать. Была бы двушка - просто в другую комнаты бы вынесли. Но у нас однокомнатная. И что делать?
Re: Ремонт
Мы ничего никуда не вывозили. Просто упаковывали всю мебель старыми простынями, пледами. И вроде все нормально обошлось - не запачкали ничего
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