Ремонт
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Ремонт
Доброго всем дня. Мы собираемся ремонт делать, но вот какой вопрос возник. Куда бы на это время мебель девать. Была бы двушка - просто в другую комнаты бы вынесли. Но у нас однокомнатная. И что делать?
Re: Ремонт
Мы ничего никуда не вывозили. Просто упаковывали всю мебель старыми простынями, пледами. И вроде все нормально обошлось - не запачкали ничего
Re: Ремонт
Ну как сказать.. Это вам повезло, а могло и не повезти. Ведь если краска капнет, то она и через простынь просочиться. Да и поцарапать могут. На мой взгляд лучше не рисковать, а просто арендовать склад и увезти все туда: https://www.safe-box.ru
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