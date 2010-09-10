Сообщение Raduznaya » Сегодня, 12:38

Доброго всем дня. Мы собираемся ремонт делать, но вот какой вопрос возник. Куда бы на это время мебель девать. Была бы двушка - просто в другую комнаты бы вынесли. Но у нас однокомнатная. И что делать?