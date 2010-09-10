Ремонт
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Ремонт
Доброго всем дня. Мы собираемся ремонт делать, но вот какой вопрос возник. Куда бы на это время мебель девать. Была бы двушка - просто в другую комнаты бы вынесли. Но у нас однокомнатная. И что делать?
Re: Ремонт
Мы ничего никуда не вывозили. Просто упаковывали всю мебель старыми простынями, пледами. И вроде все нормально обошлось - не запачкали ничего
Re: Ремонт
Ну как сказать.. Это вам повезло, а могло и не повезти. Ведь если краска капнет, то она и через простынь просочиться. Да и поцарапать могут. На мой взгляд лучше не рисковать, а просто арендовать склад и увезти все туда: https://www.safe-box.ru
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 06 июн 2017, 21:12
Перейти к первому непрочитанному сообщению
Здравствуйте
На главной странице форума есть только ссылки на переход к последним сообщениям тем, выводящихся через U_LAST_POST. Не подскажите, как реализовать на главной странице форума рядом с ссылкой на переход к последнему сообщению ссылку на переход к первому непрочитанному сообщению темы. Знаю, что этот функционал доступен через Меню-Новые сообщения, но хотелось бы на главной.
Заранее спасибо
Поиск по форуму результата не дал, если есть подобные темы, то прошу отослать.
На главной странице форума есть только ссылки на переход к последним сообщениям тем, выводящихся через U_LAST_POST. Не подскажите, как реализовать на главной странице форума рядом с ссылкой на переход к последнему сообщению ссылку на переход к первому непрочитанному сообщению темы. Знаю, что этот функционал доступен через Меню-Новые сообщения, но хотелось бы на главной.
Заранее спасибо
Поиск по форуму результата не дал, если есть подобные темы, то прошу отослать.
4 сообщения • Страница 1 из 1
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