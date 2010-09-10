Смотрим фильмы)

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gosbon74
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Сегодня, 00:53

Смотрим фильмы)

Сообщение gosbon74 » 38 минут назад

Зашёл как-то в комнату, а там девушка плачет. Подумал, что случилось что-то серьёзное, а оказалось, что она смотрит https://kinogarazh.net/drama/ и не может остановиться. Так я ещё никогда не смеялся)))
Тапки летели в меня только там)
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