Смотрим фильмы)
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Смотрим фильмы)
Зашёл как-то в комнату, а там девушка плачет. Подумал, что случилось что-то серьёзное, а оказалось, что она смотрит https://kinogarazh.net/drama/ и не может остановиться. Так я ещё никогда не смеялся)))
Тапки летели в меня только там)
Тапки летели в меня только там)
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